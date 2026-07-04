Fudbaleri Kolumbije u osmini finala Svetskog prvenstva pobedom protiv Gane

Nedeljnik pre 1 sat
Fudbaleri Kolumbije u osmini finala Svetskog prvenstva pobedom protiv Gane

Fudbalska reprezentacija Kolumbije plasirala se danas u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Kanzas Sitiju pobedila Ganu 1:0.Pobedonosni gol postigao je Džon Arijas u 14. minutu.

Gana je imala prvu priliku na utakmici, u prvom minutu, kada je Tomas Parti šutirao pored gola. Kolumbija je povela u 14. minutu golom Arijasa, koji je sa šest metara poslao loptu u mrežu, posle solo prodora i centaršuta sa desne strane Luisa Suaresa. Suares je šest minuta ranije ušao u igru umesto povređenog Džona Kordobe. Kolumbijski tim je imao loptu i kontrolisao utakmicu, a novu šansu imao je u 20. minutu kada je šutirao Luis Dijas, a odbranio golman Lorens
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