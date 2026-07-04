Veliki šok u LNB Pro A ligi. Šampion Francuske u košarci Monako izbačen je iz francuskog prvenstva zbog finansijskih problema. Klub iz Kneževine se u poslednje vreme suočava sa velikim finansijskim problemima i nije dobio licencu od nadzornog finansijskog organa. Monako je pre 10 dana osvojio titulu šampiona Francuske, a pored toga u sezoni 2025/26 uzeo je još tri domaća trofeja. Monako ima pravo na žalbu o kojoj će se raspravljati 20. jula. Ranije je saopšteno da