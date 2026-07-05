Na današnji dan, 5. jul

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 5. jul

Danas je nedelja, 5. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1783 - Rođen je Šarl Luj Avas, francuski pisac, novinar, osnivač novinske agencije "Avas". Rođen u Roanu, Avas je osmislio tada novi koncept specifičnog agencijskog novinarstva. "Agenciju Avas" najstariju na svetu, osnovao je 1835. Kao novinska agencija "Avas" je postojao do 1945. Njen nastavljač je današnji "Frans pres". 1791 - Džordž Hemond je postavljen za prvog ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u SAD. 1811 - Venecuela je proglasila nezavisnost od Španije. Bila
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Umro je srpski pisac Jakov Ignjatović

Vremeplov: Umro je srpski pisac Jakov Ignjatović

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaŠpanija

Društvo, najnovije vesti »

Velike istorijske lekcije Milana St. Protića: Koliko uzvišenosti, koliko prolivene krvi…

Velike istorijske lekcije Milana St. Protića: Koliko uzvišenosti, koliko prolivene krvi…

Velike priče pre 22 minuta
100 najboljih romana. I jedna najvažnija lekcija ovog leta

100 najboljih romana. I jedna najvažnija lekcija ovog leta

Velike priče pre 1 sat
I rektor Đokić u Pančevu pružio podršku Andreju Tanku: Šta je rekao?

I rektor Đokić u Pančevu pružio podršku Andreju Tanku: Šta je rekao?

Danas pre 6 sati
Vremeplov: Umro je srpski pisac Jakov Ignjatović

Vremeplov: Umro je srpski pisac Jakov Ignjatović

RTV pre 6 sati
Grad na tri reke i u njemu 207.000 ljudi

Grad na tri reke i u njemu 207.000 ljudi

Radar pre 6 sati