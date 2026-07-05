Na današnji dan, 5. jul

Danas je nedelja, 5. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1783 - Rođen je Šarl Luj Avas, francuski pisac, novinar, osnivač novinske agencije "Avas". Rođen u Roanu, Avas je osmislio tada novi koncept specifičnog agencijskog novinarstva. "Agenciju Avas" najstariju na svetu, osnovao je 1835. Kao novinska agencija "Avas" je postojao do 1945. Njen nastavljač je današnji "Frans pres". 1791 - Džordž Hemond je postavljen za prvog ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u SAD. 1811 - Venecuela je proglasila nezavisnost od Španije. Bila