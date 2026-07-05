Protest na Ušću zbog izgradnje akvarijuma

Beta pre 1 sat

 Članovi zborova građana Zemuna i Novog Beograda  protestovali su  na Ušću, gde je planirana izgradnja akvarijuma, a bio je  blokiran  i kružni tok kod tržnog centra.

Protestna kolona krenula je od opštine Novi Beograd, skup prati saobraćajna policija a planirano je i da na Ušću budu održani govori, javila je televizija N1.

Podneta je i žalba zbog pripremnih radova za koje je dozvolu izdao Sekretarijat za urbanizam, dok je Vesna Cvetanović iz Zbora Zemun kazala da planiraju i da tuže sekretarijat zbog ove odluke.

Saobraćaj na kružnom toku Ušće i okolnim ulicama je u potpunosti obustavljen, a plan je da se okupljeni nakon završetka govora upute ka hotelu Jugoslavija.

Arhitekta Slobodan Maldini je kazao da je Ušće prostorna pauza Beograda, te da je to, kako je kazao "mesto gde grad prestaje da pritiska čoveka, mesto gde grad diše". 

Prema njegovim rečima, ono što se danas naziva razvojem Ušća zapravo je promena njegove prirode. 

"To više nije pitanje jednog objekta ili sadržaja, već pitanje da li Ušće ostaje park ili postaje infrastrukturni i komercijalni kompleks", rekao je Maldini.

Na protestu su prisutni i građani iz grupe Trčim za studente, aktivisti i članovi grupe Naš protest - naš RTS, kao i članovi zbora Stari Grad...

(Beta, 05.07.2026)

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