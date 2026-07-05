Veliki požari u Grčkoj i Portugalu

Beta pre 1 sat

Veliki požari zahvatili su delove Grčke i Portugala, a trenutno više od hiljadu vatrogasaca radi na njihovom gašenju.U centralnom Portugalu, u oblasti Vouzela, više od 1.200 vatrogasaca pokušava da ugasi požar koji je izbio u četvrtak.

Prema podacima satelitske službe Evropske unije Kopernikus, vatra je do danas zahvatila oko 12.000 hektara zemljišta.

U Grčkoj je požar izbio u subotu uveče u postrojenju za reciklažu, u blizini solunskog predgrađa Oreokastro, nakon čega su vlasti upozorile stanovnike pojedinih delova Soluna da ostanu u svojim domovima i zatvore prozore i vrata zbog toksičnog dima.

Zbog požara su izdata naređenja za evakuaciju tri naselja, kao i ustanove u kojoj je smešteno 157 osoba sa posebnim potrebama.

Sa vatrom se tokom noći borilo oko 160 vatrogasaca, međutim jaki vetrovi otežavaju intervencije.

(Beta, 05.07.2026)