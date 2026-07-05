Putin i Trump razgovarali o Ukrajini i Iranu pred samit NATO-a

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Trump razgovarali su u subotu telefonom o Ukrajini i predstojećem samitu NATO-a u Turskoj.

Putin je tokom razgovora, koji je trajao 85 minuta, čestitao Trumpu 250. godišnjicu američke nezavisnosti, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov u audio-poruci novinarima. "Predsednici su se, prirodno, dotakli teme rešavanja ukrajinskog pitanja, takođe i u svetlu Trumpovog predstojećeg učešća na samitu NATO-a u Turskoj 7. i 8. jula", rekao je Ušakov. "Američki predsednik je ponovo potvrdio spremnost da doprinese brzom okončanju