Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će pre podne biti sunčano, a posle podne oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni.U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura biće oko 17, a najviša oko 28 stepeni.