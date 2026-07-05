Vremenska prognoza: Smena sunca i oblaka, temperatura do 30 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Vremenska prognoza: Smena sunca i oblaka, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će pre podne biti sunčano, a posle podne oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura biće oko 17, a najviša oko 28 stepeni.
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