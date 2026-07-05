Najviše pobeda ikada! Federer u prašini, Novak u 17. četvrtfinalu

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Najviše pobeda ikada! Federer u prašini, Novak u 17. četvrtfinalu

Novak Đoković savladao je Romana Safijulina 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 i plasirao se u 17. četvrtfinale Vimbldona u karijeri.

Zabeležio je i 106. pobedu u Londonu, i tako ostao sam ispred Rodžera Federera na čelu večne liste. Nije Srbin mogao bolje da počne – meč je otvorio brejkom, uprkos tome što je rival ubacio svih šest prvih servisa. Međutim, sunce na Novakovoj strani pomoglo je Rusu da odmah izjednači, što mu je dalo krila. Usledio je novi brejk, i to sa nulom, pa je delovalo kao da će kvalifikant povesti. Imao je autsajder dve set lopte na servis sedmostrukog šampiona, međutim
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