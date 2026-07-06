Na današnji dan, 6. jul

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 6. jul

Danas je ponedeljak, 6. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1189 - Umro je engleski kralj Henri II Plantagenet, osnivač dinastije Plantageneta, koji je tokom vladavine započete 1154. ograničio ulogu Crkve u sferi sudstva i ojačao vlast krune. 1415 - U Konstancu, Nemačka, na lomači je spaljen Jan Hus, češki verski reformator, propovednik i nacionalni radnik. Izvršio je reformu češkog jezika i pravopisa. Bio je rektor Univerziteta u Pragu i borac protiv nemačkog uticaja u Češkoj. Strogo je osuđivao zloupotrebe unutar visoke
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