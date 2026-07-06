POKS Valjevo o gradskim ulicama

ObjektiVa pre 30 minuta
POKS Valjevo o gradskim ulicama
Gradski odbor Pokreta obnove Kraljevine Srbije oglasio se saopštenjem, koje prenosimo u celosti: „Da li će Ulica Vojvode Mišića postati „Osmeh Valjeva“? Pitamo gradonačelnika Valjeva – da li će, po uzoru na režimsku praksu da se marketingom prikriva stvarnost, i Ulicu vojvode Mišića preimenovati u „Osmeh Valjeva“, poput nove deonice u Vojvodini? Od stare kafane „Drina“ do „Sezama“, na jednoj od najprometnijih saobraćajnica u gradu i pravcu ka Šapcu i Novom Sadu,
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POKS Valjevo o gradskim ulicama

POKS Valjevo o gradskim ulicama

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