Nejmar objavio da se povlači iz reprezentacije Brazila

Ovaj 34-godišnjak je postigao kasni utešni gol sa penala u porazu Brazila od 1:2, što je označilo najranije ispadanje Brazila sa Svetskog prvenstva još od 1990. godine.

Emotivni Nejmar se srušio na zemlju u suzama nakon poslednjeg zvižduka na stadionu MetLajf u Nju Džersiju, pre nego što su ga saigrači tešili. “Probao sam, probao sam. Sada je gotovo. Počeo sam ovde, završio sam ovde”, rekao je on za Globo, a preneo je I-Es-Pi-En (ESPN). Nejmar je debitovao za Brazil protiv Sjedinjenih Američkih Država u prijateljskoj utakmici na stadionu MetLajf u avgustu 2010. godine, postigavši tada svoj prvi u dresu nacionalnog tima. Nejmar,