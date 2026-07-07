Hyundai i20 od 15.990 evra

Moderan dizajn, kompaktne dimenzije i napredne tehnologije čine Hyundai i20 idealnim izborom za gradsku, ali i svakodnevnu vožnju.

Uz ekonomičan motor, visok nivo bezbednosti i bogatu opremu, i20 pruža udobnost i sigurnost na svakom putovanju. Ponuda važi do isteka zaliha. Hyundai i20 COMFORT 1.0 T-GDI od 15.990€ COMFORT paket opreme izdvaja: LFA - Automatsko praćenje vozne trake FCA - Upozorenje i po potrebi kočenje u slučaju nailaska na prepreke Upozorenje o vezivanju pojaseva za sve putnike 10.25" ekran sa navigacijom 6 zvučnika Bluelink aplikacija Tempomat i limiter brzine Grejanje