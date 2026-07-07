Kakvo će vreme biti danas?

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima uz slab i umeren, a na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najviša temperatura u toku dana biće od 28 do 32 stepena Celzijusa. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje tek ponegde na istoku zemlјe, dok se sredinom dana i posle podne lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne