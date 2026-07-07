Dnevni horoskop za utorak, 7. jul 2026.

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za danas… Ljubav: Najbolji način da ulepšate svoje raspoloženje je susret sa osobom koja u Vama budi emotivne želje.

Posao: Ulažete ogromnu energiju, ali izostaje uspeh ili utisak koji želite da ostavite na svoju okolinu. Uzdržite se od reakcije. Zdravlje: Izbegavajte naporne i konfliktne situacije. Ljubav: Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša Vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja. Posao: Distancirajte se u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba raditi u tišini i mimo radoznalih pogleda. Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane,