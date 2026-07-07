Tramp: I Putin i Zelenski žele mirovni dogovor

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u Ankari da predsednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Volodimir Zelenski, s kojima je nedavno razgovarao telefonom, žele mirovni dogovor, a ponovio je nezadovoljstvo odgovorom evropskih saveznika u NATO na rat u Iranu, kao i stav da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Vašingtona. "Mislim da obojica žele da naprave dogovor", rekao je Donald Tramp novinarima po dolasku u Ankaru na samit NATO povodom rata u