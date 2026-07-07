Preminuo Andrija Bajić, legenda srpske izvorne muzike

RTS pre 1 sat
Preminuo Andrija Bajić, legenda srpske izvorne muzike

Istaknuti pevač narodne muzike i čuvar muzičke tradicije Andrija Bajić preminuo je danas u 88. godini na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu.

Zajedno sa svojim rođenim bratom Tomislavom, u okviru legendarnog dueta Braća Bajić, Andrija je obeležio čitavu jednu eru i postao sinonim za autentični šumadijski melos. Karijera ovog dueta trajala je punih pet decenija, tokom kojih su ostavili neizbrisiv trag na jugoslovenskoj i srpskoj muzičkoj sceni i snimili čak 120 trajnih snimaka za Tonski arhiv Radio Beograda. Braća Bajić nisu bili samo vrhunski interpretatori, već i izuzetni, školovani frulaši čije je
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