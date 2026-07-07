Vremeplov: Rođen Dejan Medaković

NOVI SAD - Na današnji dan 1922. godine rođen je Dejan Medaković, srpski istoričar umetnosti, istoriograf, književnik, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1999. do 2003. Rođen je u Zagrebu, tada Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, u porodici koja je dala niz velikana srpske kulture. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima. Od 1942. radio je u Muzeju kneza Pavla, a nakon rata u Muzeju grada Beograda, Ministarstvu za nauku i kulturu i Saveznom zavodu za zaštitu spomenika kulture, potom u

Danas je utorak, 7. jul, 2026. godine. 1307 - Umro je engleski kralj Edvard I "Dugonogi", koji je tokom vladavine od 1272. do smrti reformisao zakonodavstvo i uspostavio čvrst administrativni sistem, proširivši ga i na Vels, čiju je autonomiju ukinuo. 1752 - Rođen je francuski pronalazač Žozef Mari Žakar, koji je 1801. izumeo mehanički tkački razboj, nazvan njemu u čast "Žakarova mašina". 1816 - Umro je engleski pisac i političar irskog porekla Ričard Brinsli