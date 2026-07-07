Na današnji dan, 7. jul

Danas je ponedeljak, 7. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

BEOGRAD, (Tanjug) - Danas je utorak, 7. jul, 188. dan 2026. Do kraja godine ima 177 dana. 1307 - Umro je engleski kralj Edvard I "Dugonogi" koji je tokom vladavine od 1272. do smrti reformisao zakonodavstvo i uspostavio čvrst administrativni sistem, proširivši ga i na Vels, čiju je autonomiju ukinuo. 1752 - Rođen je francuski pronalazač Žozef Mari Žakar, koji je 1801. izumeo mehanički tkački razboj, nazvan njemu u čast "Žakarova mašina". 1816 - Umro je engleski