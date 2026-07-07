Filipe Luis novi trener crveno-belih

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs
Filipe Luis novi trener crveno-belih

Brazilski trener Filipe Luis novi je šef stručnog štaba Monaka, saopšteno je u ponedeljak.

Četrdesetogodišnji trener na klupi je nasledio Sebastijena Pokonjolija, koji je prošlog meseca dobio otkaz nakon razočaravajućeg završetka sezone u kojoj je Monako zauzeo tek sedmo mesto u Ligi 1. Filipe Luis potpisao je ugovor do juna 2028. godine, a na klupu Monaka stiže nakon rastanka sa Flamengom u martu. Jedan od prvih zadataka biće mu da zadrži najbolje igrače u ekipi, među kojima su američki reprezentativac i napadač Folarin Balogun, kao i jedan od
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