RHMZ: Sutra stiže naoblačenje

U Srbiji se sutra očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne, od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče postepeno razvedravanje sa severa zemlje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21 stepen, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Do kraja sedmice preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne