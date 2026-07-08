Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

N1 Info pre 31 minuta  |  Beta
Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Ekspert za evrointegracije Vladimir Međak izjavio je da država u kojoj ne postoje vladavina prava i slobodni mediji i slobodni izbori, ne može biti integrisana u Evropsku uniju (EU).

Komentarišući najnoviju rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji, Vladimir Međak je agenciji Beta kazao da pod vlašću Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) Srbija neće postati deo evropske porodice. "Evropski parlament je danas poslao poruku vlastima u Beogradu da pomno prati dešavanja u Srbiji i da se sve vidi i sve zna. Više neće moći da se stvari prikrivaju ili uopštavaju. Još jednom je ukazano da aktuelna vlast vodi Srbiju u pogrešnom pravcu i da od
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Nova pre 11 minuta
Borko Stefanović iz Strazbura: Rezolucija Evropskog parlamenta veoma negativna poruka vlastima u Srbiji (VIDEO)

Borko Stefanović iz Strazbura: Rezolucija Evropskog parlamenta veoma negativna poruka vlastima u Srbiji (VIDEO)

Insajder pre 26 minuta
Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Beta pre 16 minuta
Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Serbian News Media pre 16 minuta
Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Radio sto plus pre 16 minuta
Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Pravo u centar pre 16 minuta
Rezolucija o Srbiji usvojena u Evropskom parlamentu

Rezolucija o Srbiji usvojena u Evropskom parlamentu

Moj Novi Sad pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaSrpska napredna strankaSNSEUIzbori

Politika, najnovije vesti »

Vučić nakon rezolucije Evropskog parlamenta: I dalje postoji nada da će Klaster 3 biti otvoren

Vučić nakon rezolucije Evropskog parlamenta: I dalje postoji nada da će Klaster 3 biti otvoren

Danas pre 6 minuta
“Pozitivan, ali ne i dovoljan gest”: Pomaže li Vučiću najnoviji vid saradnje sa Ukrajinom kod EU?

“Pozitivan, ali ne i dovoljan gest”: Pomaže li Vučiću najnoviji vid saradnje sa Ukrajinom kod EU?

Danas pre 11 minuta
Ni EK, ni Marta Kos neće pomoći Srbiji da otvori Klaster 3: Holandija, ali i još sedam zemalja Unije kažu – blok?

Ni EK, ni Marta Kos neće pomoći Srbiji da otvori Klaster 3: Holandija, ali i još sedam zemalja Unije kažu – blok?

Danas pre 1 sat
Poslanici protiv diskrecionog prava za izdavanje dozvola za oružje, ministar navodi da postoji žalba

Poslanici protiv diskrecionog prava za izdavanje dozvola za oružje, ministar navodi da postoji žalba

Danas pre 2 sata
Poslanici skupštine Srbije završili raspravu, nastavak sednice sutra u 10.00

Poslanici skupštine Srbije završili raspravu, nastavak sednice sutra u 10.00

Danas pre 1 sat