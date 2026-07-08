Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Ekspert za evrointegracije Vladimir Međak izjavio je da država u kojoj ne postoje vladavina prava i slobodni mediji i slobodni izbori, ne može biti integrisana u Evropsku uniju (EU).

Komentarišući najnoviju rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji, Vladimir Međak je agenciji Beta kazao da pod vlašću Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) Srbija neće postati deo evropske porodice. "Evropski parlament je danas poslao poruku vlastima u Beogradu da pomno prati dešavanja u Srbiji i da se sve vidi i sve zna. Više neće moći da se stvari prikrivaju ili uopštavaju. Još jednom je ukazano da aktuelna vlast vodi Srbiju u pogrešnom pravcu i da od