Međak: Srbija s Vučićem i SNS-om neće postati deo Evropske unije

Beta pre 1 sat

Ekspert za evrointegracije Vladimir Međak izjavio je danas da država u kojoj ne postoje vladavina prava i slobodni mediji i slobodni izbori, ne može biti integrisana u Evropsku uniju (EU).

Komentarišući najnoviju rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji, Međak je agenciji Beta kazao da pod vlašću Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) Srbija neće postati deo evropske porodice.

"Evropski parlament je danas poslao poruku vlastima u Beogradu da pomno prati dešavanja u Srbiji i da se sve vidi i sve zna. Više neće moći da se stvari prikrivaju ili uopštavaju. Još jednom je ukazano da aktuelna vlast vodi Srbiju u pogrešnom pravcu i da od evrointegracija neće biti ništa ako ovom državom ne zavladaju vladavina prava, slobodni mediji i izborni uslovi koji će omogućiti demokratske i fer izbore", ocenio je.

On je kazao da su evroposlanici po prvi put zatražili od Evropske komisije (EK) da do daljeg obustavi Srbiji uplatu novca Plana rasta.

"Ne radi se o novcu iz pristupnog IPA fonda koji se koristi za finansiranje obrazovanja i zdravstva, od čega imaju koristi građani Srbije, već iz Plana rasta koji se direktno uplaćuje u budžet vlade Srbije i koji se koristi bez kontrole", objasnio je Međak.

Prema njegovim rečima, Rezolucija EP bez obzira na oštrinu i detaljnost neće imati nikakav uticaj na aktuelnu vlast.

"Pozicija ove vlasti je toliko ušančena da oni ne mogu ništa da promene, a da ne ugroze svoju suštinu i ostanak na vlasti. Kad bi oni ispunili preporuke ODIHR-a, Venecijanske komisije, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, to bi značilo da imamo slobodne izbore, slobodne medije i vladavinu prava, a to bi istovremeno značilo i gubitak vlasti SNS-a i Vučića", rekao je.

Građanima Srbije, dodao je, u ovom trenutku je najbitnije da se obezbedi što veća kontrola predstojećih izbora.

"Bitno je da se što veći broj saveznika privuče u nadzor izbora, i u tome mnogo može da pomogne Evropski parlament", zaključio je Međak.

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su danas Rezoluciju o Srbiji sa 468 glasova za, 116 protiv, dok je 79 poslanika bilo uzdržano.

Poslanici EP su usvojili amandmane u kojima se izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu "zvučnog topa", osuđuje optužbe na račun evroposlanika da su širili lažne vesti o tom protestu i zabrinutost zbog saradnje vladajuće stranke u Srbiji sa Komunističkom partijom Kine.

Na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta o ovogodišnjem izveštaju o Srbiji, rečeno je da se napredak Srbije u reformama važnim za članstvo u EU značajno usporio i da je u nekoliko ključnih oblasti, posebno u vladavini prava, zabeleženo nazadovanje.

U izveštaju se izražava zabrinutost zbog sve dublje političke krize u Srbiji, kao i zbog usvajanja izmena pravosudnih zakona i ocenjuje se da su najbolji način za rešavanje političke krize slobodni i fer izbori, uz puno, transparentno i inkluzivno sprovođenje svih preporuka ODIHR-a.

U tekstu se osuđuje to što su mirni učesnici protesta, aktivisti i novinari bili žrtve "širokog spektra represivnih mera, uključujući i preteranu upotrebu sile i policijsko nasilje, arbitrarna privođenja i hapšenja, politički egzil i druge oblike zastrašivanja" i poziva na hitnu, nepristrasnu i transparentnu istragu optužbi za primenu nepotrebne i prekomerne sile i za nezakoniti nadzor demonstranata, kao i na ciljane sankcije protiv pojedinaca odgovornih za ozbiljna i sistematska kršenja zakona i kršenja ljudskih prava u Srbiji.

Ponovo se ističe potreba da Srbija jasno i dosledno pokaže svoju geopolitičku orijentaciju ka EU, uključujući i potpuno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, naročito sa restriktivnim merama koje je EU uvela u kontekstu ruskog agresije na Ukrajinu.

Kada je u pitanju Kosovo, podseća se da normalizacija odnosa s Kosovom i primena obaveza iz dijaloga ostaju sastavni deo evropske perspektive Srbije i poziva na potpuno sprovođenje Briselskog i Ohridskog sporazuma.

Od Srbije se očekuje da sarađuje s Kosovom kako bi se konačno priveli pravdi počinioci terorističkog napada u Banjskoj 2023. godine, navodi se u dokumentu i izražava "žaljenje zbog činjenice da Srbija još nije procesuirala počinioce, posebno Milana Radoičića, potpredsednika Srpske liste".

(Beta, 08.07.2026)

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