Vučić opet sa Bocan-Harčenkom

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Vučić opet sa Bocan-Harčenkom

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, sastaće se danas sa rusklim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Razgovor je zakazan za 10 sati i biće održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu, saopštila je juče Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Bocan-Harčenko, čini se, redovno se sastaje sa Vučićem, za razliku od ambasadora drugih zemalja. Sastanci Vučića sa ostalim ambasadorima nisu tako česti ili pak javnost o njima ne dobija redovne izveštaje. Vučić je krajem prošlog meseca objavio da je sa ambasadorima država
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