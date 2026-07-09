Delovi Zvezdare u petak bez vode zbog radova

Delovi beogradske opštine Zvezdara u petak, 10. jula, biće bez vode od 8 do 20 sati zbog neodložnih radova, saopštilo je danas Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Bez vode će ostati potrošači u ulicama: Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine), Čingrijinoj, Preševskoj (od Batutove do Čingrijine), Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine), Brsjačkoj, Bukureškoj, Geršićevoj, Cara Jovana Crnog, Hektorovićevoj, Spase Garde, Divčibarskoj i Aradskoj ulici. Za najnužnije potrebe za pitkom vodom, kako se dodaje u saopštenju koje je preneo Beoinfo, obezbeđene su auto-cisterne, a iz "Vodovoda" su apelovali na potrošače da