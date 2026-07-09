Topao i sunčan julski dan, temperatura do 30 stepeni

Sunčano i toplo vreme preovladavaće u četvrtak 9. jula u Srbiji, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se još na jugu i jugoistoku zemlje u jutarnjim satima.

Prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, dok će temperature biti od 13 do 30 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Beogradu, uz slab umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni. RHMZ navodi da će narednih nedelju dana u Srbiji preovladavati sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine biće od 27 do 33 stepena.