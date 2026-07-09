U Srbiji danas sunčano, do 30 stepeni

U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i toplo vreme, a samo se još ponegde na jugu i jugoistoku ujutro očekuje slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Severozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Sseverozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura biće od 14 do 17, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijusa.