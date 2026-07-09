Danas sunčano, temperatura oko 30 stepeni

Šabačke novosti pre 4 sati
Danas sunčano, temperatura oko 30 stepeni

U četvrtak ujutru biće malo kratkotrajne kiše na jugozapadu i jugu Srbije.

Tokom dana svugde suvo i malo niža i prijatnija temperatura sa dužim sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna temperatura od 28°C do 31°C. Uveče suvo. U petak sunčano i toplije uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna
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