Danas sunčano, temperatura oko 30 stepeni

U četvrtak ujutru biće malo kratkotrajne kiše na jugozapadu i jugu Srbije.

Tokom dana svugde suvo i malo niža i prijatnija temperatura sa dužim sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna temperatura od 28°C do 31°C. Uveče suvo. U petak sunčano i toplije uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna