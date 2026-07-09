„Šta te briga, to je moje zdravlje“ – nije tačno. Duvan ubija više od sedam miliona ljudi svake godine, uključujući oko 1,6 miliona nepušača koji su izloženi dimu

Kada si pušač, teško ti je da ostaviš cigarete. Kada si nepušač, teško ti je da ih izbegneš. Jasno je da je priča o pušenju pre svega priča o zavisnosti. Nije to samo ružna navika koju neko ne želi ili mu nije lako da promeni. Međutim, onog trenutka kada čuješ: „Je l’ ti smeta da zapalim?“ i odgovoriš: „Ne, ne, slobodno“, priča više nije samo o pušenju. Učili su nas od malih nogu da ne uzimamo bombone od nepoznatih, niko nas nije učio da smemo da kažemo da nam