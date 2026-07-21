Vremeplov: Rođen Ernest Hemingvej

BEOGRAD - Na današnji dan 1899. godine rođen je američki pisac Ernest Hemingvej, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. U Prvom svetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu, što je opisao u romanu "Zbogom oružje", iskustva iz Španskog građanskog rata u romanu "Za kim zvona zvone", a posle putovanja po Africi nastali su "Snegovi Kilimandžara" i "Zeleni bregovi Afrike". Reporterski je beležio činjenice, što je odlika "škole" pisaca koju je predvodio između dva svetska rata. Njegova dela

Danas je utorak, 21. jul, 202. dan 2026. Do kraja godine ima 163 dana. 1542 - Papa Pavle III proklamovao je konstitutivni akt Kongregacije za doktrinu vere. Osnovna namera bila je borba protiv protestantizma. 1620 - Rođen je francuski astronom Žan Pikar, koji je prvi precizno izmerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Pokrenuo je 1679. astronomski almanah "Connaissance des Temps" koji i sada izlazi. 1718 - Posle pobeda