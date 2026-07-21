Na današnji dan, 21. jul

B92 pre 4 sati
Na današnji dan, 21. jul

Danas je utorak, 21. jul 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1542 – Papa Pavle III proglasio je konstitutivni akt Kongregacije za doktrinu vere. Osnovna namera bila je borba protiv protestantizma. 1620 – Rođen je francuski astronom Žan Pikar, koji je prvi precizno izmerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Godine 1679. pokrenuo je astronomski almanah "Connaissance des Temps", koji izlazi i danas. 1718 – Posle pobeda austrijskog feldmaršala Eugena Savojskog nad Turcima zaključen je
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