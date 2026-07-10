Preminuo srpski reditelj i scenarista Đorđe Kadijević

Beta pre 15 minuta

Srpski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u 94. godini, saopštila je večeras Jugoslovenska kinoteka.

"Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je 10. jula u Beogradu u 94. godini", navodi se u saopštenju na Instagramu te kulturne ustanove.

Jugoslovenska kinoteka je dodala da će u septembru prikazati retrospektivu filmova Kadijevića, koji je i laureat njenog najvećeg priznanja - Zlatnog pečata za izuzetan doprinos sedmoj umetnosti.

Među najpoznatijim Kadijevićevim ostvarenjima izdvajaju se filmovi "Leptirica" (1973) i "Sveto mesto" (1990), kao i serija "Vuk Karadžić (1987-1988) za koju je dobio Gran pri Evrope na festivalu u Rimu za najbolju TV seriju.

Iza Kadijevića ostaje 20-ak filmova i nekoliko TV serija, a dobitnik je i brojnih nagrada, među kojima su i Sretenjski orden Republike Srbije, kao i nekoliko nagrada za životno delo (nagrade "Todor Pavlović", "Dositej Obradović" i druge).

(Beta, 10.07.2026)

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