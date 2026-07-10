Mi smo jednostavno sami sebe pojeli

Radar pre 2 sata  |  Dragana Nikoletić
Mi smo jednostavno sami sebe pojeli

Đorđe Kadijević, veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar, preminuo je danas u Beogradu u 94. godini, objavila je Jugoslovenska kinoteka. U znak sećanja prenosimo poslednji intervju koji je dao za Radar 2024. godine

Malo je intelektualaca na prostoru bivše Jugoslavije, ako uopšte postoje, kao što je Đorđe Kadijević, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti, likovni kritičar, univerzitetski profesor… Punoća Kadijevićevog duha ogleda se u svakoj njegovoj reči, brižno odabranoj čak i kad se obraća iz bolesničke postelje Urgentnog centra, gde se zatekao zbog pneumonije, pobedivši je kao i mnoge druge nevolje tokom devedesetjednogodišnjeg života. Premda nijedan od 20 filmova „nije
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