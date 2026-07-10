Devizne rezerve Srbije smanjenje zbog pada cene zlata

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju juna 2026. godine iznosile su 29,6 milijardi evra.

U odnosu na kraj maja smanjene su za 273,2 miliona evra, saopštila je NBS. Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju juna iznosile su 25 milijardi evra. U odnosu na kraj maja manje su za 362,8 miliona evra. Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,3 odsto i 6,8 meseci uvoza