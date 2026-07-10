Siner se poklonio Đokoviću izjavom na terenu

Nova pre 1 sat
Siner se poklonio Đokoviću izjavom na terenu

Prvi teniser sveta, Janik Siner, izjavio je da je "prava inspiracija" igrati protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića u polufinalu Vimbldona, kao i da smatra da je do pobede u tom meču došao uz pomoć svoje agresivne igre.

Poklonio se Siner Đokoviću na terenu. "Igranje protiv Novaka je prava inspiracija. Ono što on radi je zaista neverovatno. Uvek smo imali teške mečeve. Prošli put u polufinalu Australijan opena. Prilagodio sam se malo. On je imao jako težak meč protiv Feliksa. Pokušao sam da ostanem agresivan, bio agresivan sa osnovne linije, servirao veoma dobro, to mi je pomoglo danas. Zadovoljan sam svojim nastupom", naveo je Sinter u intervjuu na terenu nakon meča. Janik Siner
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