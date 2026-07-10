Članovi Saveta REM-a razgovarali sa predstavnicima Misije ODIHR-a

BEOGRAD - U Beogradu je održan sastanak predstavnika Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i članova Saveta REM Miloša Garića, Stevice Smederevca i Milana Petkovića, kao i direktorke Rajke Galin Ćertić.

Kako je navedeno u današnjem saopštenju objavljenom na sajtu REM-a, sastanak je imao za cilj da predstavnici Misije ODIHR-a, Ulvi Akhundlu i Martina Barker-Ciganikova, izvrše procenu predizbornih uslova u susret najavljenim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Direktorka REM-a Galin Ćertić upoznala ih je sa postojećom zakonskom regulativom i obavezama pružalaca medijskih usluga u odnosu na izbornu kampanju, u skladu sa donetom podzakonskom regulativom,