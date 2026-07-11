Srušio se avion na Bahamima; Nema preživelih

B92 pre 20 minuta
Srušio se avion na Bahamima; Nema preživelih

Mali avion srušio se na Bahamima, zapadno od prestonice Nasaua, pri čemu je poginulo svih 10 ljudi u avionu, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Letelica tipa Cessna 402, kojom je upravljala lokalna avio-kompanija Flamingo Air, poletela je u petak sa međunarodnog aerodroma Lynden Pindling u glavnom gradu Nasauu ka aerodromu San Andros. Tokom leta avion je naišao na poteškoće i srušio se u žbunje neposredno pre sletanja, prenosi BBC. Premijer Bahama Filip Dejvis prvobitno je saopštio da je jedna osoba preživela, ali je kasnije potvrđeno da je preminula od zadobijenih povreda. Što se tiče identiteta žrtava,
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