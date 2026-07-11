Ispod Brankovog mosta u Beogradu osvanuo cvet Srebrenice

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Ispod Brankovog mosta u Beogradu osvanuo cvet Srebrenice

Na mestu prošlogodišnje umetničke i aktivističke intervencije u prostoru, ispod beogradskog Brankovog mosta, osvanuo je jutros "cvet Srebrenice". "Za svaku žrtvu, za svaku porodicu žrtava, za kulturu sećanja, za pomirenje i za mir.

Danas i svaki dan: Ljudi pamte ljude. Dobro jutro, bolji Beograde", poručila je koalicija "Ljudi pamte ljude”, čiji su predstavnici položili veliki buket u obliku "cveta Srebrenice" ispod Brankovog mosta. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ispod belo-zelene ikebane cveća, prečnika jedan metar, nalazi se i natpis na papiru "Srebrenica 8.372 – Ljudi pamte ljude". "Spomenik i opomenik je svako mesto gde se kazuje istina i čuva
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