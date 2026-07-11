Ispod Brankovog mosta u Beogradu osvanuo cvet Srebrenice

Nova pre 1 sat
Ispod Brankovog mosta u Beogradu osvanuo cvet Srebrenice

Na mestu prošlogodišnje umetničke i aktivističke intervencije u prostoru, ispod beogradskog Brankovog mosta, osvanuo je jutros "cvet Srebrenice".

"Za svaku žrtvu, za svaku porodicu žrtava, za kulturu sećanja, za pomirenje i za mir. Danas i svaki dan: Ljudi pamte ljude. Dobro jutro, bolji Beograde", poručila je koalicija "Ljudi pamte ljude”, čiji su predstavnici položili veliki buket u obliku "cveta Srebrenice" ispod Brankovog mosta. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ispod belo-zelene ikebane cveća, prečnika jedan metar, nalazi se i natpis na papiru "Srebrenica 8.372 –
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