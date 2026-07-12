Ovo će biti sutrašnji kurs dinara prema evru

Indikativni kurs dinara prema dolaru danas iznosi 102,7434 dinara i niži je za 0,2% Na godišnjem nivou dinar je slabiji za 0,2% prema evru i za 0,1% od početka godine Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,3638 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,2 odsto i iznosi 102,7434 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,4 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto. (Tanjug)