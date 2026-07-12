Mogući jaka kiša i vetar, promenljivo oblačno

Nova pre 5 sati
Mogući jaka kiša i vetar, promenljivo oblačno

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenja na pljuskove i grmljavinu, lokalno sa gradom i jakim vetrom i najavio da će hitna obaveštenja o nepogodama građanima da se puštaju nekoliko sati uoči nevremena.

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku i u oblasti pljuskova povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 20, a najviša od 27 do 31. Vreme u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom
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