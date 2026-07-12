Odbojkašice Srbije ubedljive protiv Holandije

Na kraju Lige nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zauzela je 11. mesto

Srpske odbojkašice savladale su selekciju Holandije rezultatom 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) u poslednjem meču poslednje nedelje Lige nacija. Na kraju Lige nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije došla je do skora od pet pobeda i sedam poraza i tako zauzela 11. mesto. U sva tri seta Srpkinje su bile dominantnije, ali su naročito dobro odigrale treći set u kom je prednost bila dvocifrena. Do pobede bez izgubljenog seta srpske odbojkašice došle su bez Maje