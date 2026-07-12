Odbojkašice Srbije ubedljive protiv Holandije

Politika pre 47 minuta
Odbojkašice Srbije ubedljive protiv Holandije

Na kraju Lige nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zauzela je 11. mesto

Srpske odbojkašice savladale su selekciju Holandije rezultatom 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) u poslednjem meču poslednje nedelje Lige nacija. Na kraju Lige nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije došla je do skora od pet pobeda i sedam poraza i tako zauzela 11. mesto. U sva tri seta Srpkinje su bile dominantnije, ali su naročito dobro odigrale treći set u kom je prednost bila dvocifrena. Do pobede bez izgubljenog seta srpske odbojkašice došle su bez Maje
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Srbija razbila Holandiju u Ligi nacija

Srbija razbila Holandiju u Ligi nacija

Nova pre 32 minuta
Srbija bez titule, odbojkašice poražene od Italije u finalu

Srbija bez titule, odbojkašice poražene od Italije u finalu

Nova pre 2 minuta
Čarolija na rastanku: Odbojkašice Srbije zgromile Holandiju, pa poručile ovo!

Čarolija na rastanku: Odbojkašice Srbije zgromile Holandiju, pa poručile ovo!

Večernje novosti pre 37 minuta
Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju, ali nisu uspele da se plasiraju na završni turnir Lige nacija

Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju, ali nisu uspele da se plasiraju na završni turnir Lige nacija

Radio 021 pre 1 sat
Mlade odbojkašice Srbije vicešampionke Evrope

Mlade odbojkašice Srbije vicešampionke Evrope

RTV pre 1 sat
Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju u Ligi nacija

Serbian News Media pre 1 sat
Liga nacija: Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju

Liga nacija: Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaHolandijaLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Đani Infantino: Razmotrićemo dalje proširenje Svetskog prvenstva

Đani Infantino: Razmotrićemo dalje proširenje Svetskog prvenstva

Danas pre 32 minuta
Janik Siner: Zverev će jednog dana osvojiti Vimbldon, moraćemo da ga se čuvamo

Janik Siner: Zverev će jednog dana osvojiti Vimbldon, moraćemo da ga se čuvamo

Danas pre 1 sat
Janik Siner odbranio šampionsku titulu na Vimbldonu

Janik Siner odbranio šampionsku titulu na Vimbldonu

Danas pre 2 sata
Odbojkašice Srbije savladale Holandiju u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije savladale Holandiju u Ligi nacija

Danas pre 1 sat
Udes na putu Kotor-Nikšić: Stradala devojka, 16 povređeno, među putnicima i državljani Srbije

Udes na putu Kotor-Nikšić: Stradala devojka, 16 povređeno, među putnicima i državljani Srbije

Danas pre 2 sata