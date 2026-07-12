Sunce, oblaci i lokalni pljuskovi – temperatura do 31 stepen

U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u oblasti pljuskova povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu smena sunca i oblaka, na širem području grada mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 29 stepeni.