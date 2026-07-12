Siner: Žrtva, dugi dani u Monaku… Plan – ostvaren!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Saša Ozmo
Siner: Žrtva, dugi dani u Monaku… Plan – ostvaren!

„Ne znam“, uz osmeh je rekao Janik Siner posle kraćeg oklevanja kada su ga pitali kako uspeva da ostane tako usredsređen.

Sponzor izveštavanja sa Wimbledona Mozzart. Važno je s kim igraš! Posle smeha u konferencijskoj sali, novi-stari šampion Vimbldona je nastavio: „Samo ostajem u sadašnjem trenutku, da budem iskren. Jedan brejk i set je najverovatnije gotovo, pogotovo protiv igrača kao protiv Saša. Fokus mora da je uvek tu“. Na putu do titule je Siner ukupno izgubio tri seta – dva od Miomira Kecmanovića na startu i jedan u finalu od Saše Zvereva koje je završeno sa 6:7 (7-9), 7:6
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