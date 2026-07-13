Na današnji dan, 13. jul

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 13. jul

Danas je ponedeljak, 13. jul. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

100. p. n. e. - Rođen je rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar, jedna od najmarkantnijih ličnosti antičke istorije. Republikanski zaverenici ubili su ga 44. p.n.e. na dan martovskih ida, ali time nisu uspeli da spasu republiku, što je bio njihov cilj. 1793 - Francuskog lekara i novinara Žana Pola Maraa, jednog od vođa Francuske revolucije i lidera montanjarske grupe, u Parizu je ubila žirondinka Šarlota Korde. Mara se zalagao za ukidanje torture i
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