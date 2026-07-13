"Vimbldon bio poslednja šansa za Đokovića"

B92 pre 46 minuta
"Vimbldon bio poslednja šansa za Đokovića"

Bivši britanski broj jedan Greg Rusedski dotakao se nastupa Novaka Đokovića na Vimbldonu.

Đoković je takmičenje završio u polufinalu, porazom od Janika Sinera. "Sada mu je potrebno mnogo više sreće. Mislim da je Alkarasovo odsustvo sa Vimbldona bilo velika šansa za njega. Uticao je meč protiv Ože-Aljasima gde je ostao bez energije, a i Siner je sjajno igrao u polufinalu", rekao je Rusedski i dodao: "Ne znam da li će sada osvojiti 25. Grend slem. Mislim da je ovo verovatno njegova poslednja šansa. Ali nek nastavi, dešavale su se i čudnije stvari". Teško
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