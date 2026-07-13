"Vimbldon bio poslednja šansa za Đokovića"

Bivši britanski broj jedan Greg Rusedski dotakao se nastupa Novaka Đokovića na Vimbldonu.

Đoković je takmičenje završio u polufinalu, porazom od Janika Sinera. "Sada mu je potrebno mnogo više sreće. Mislim da je Alkarasovo odsustvo sa Vimbldona bilo velika šansa za njega. Uticao je meč protiv Ože-Aljasima gde je ostao bez energije, a i Siner je sjajno igrao u polufinalu", rekao je Rusedski i dodao: "Ne znam da li će sada osvojiti 25. Grend slem. Mislim da je ovo verovatno njegova poslednja šansa. Ali nek nastavi, dešavale su se i čudnije stvari". Teško