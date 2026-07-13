Vremenska prognoza za utorak 14. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo
U Srbiji će sutra vreme biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar slab i umeren severni i severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu zemlje jugozapadni.
Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepeni.
Кrajem dana i uveče na severu zemlje prolazno umereno naoblačenje bez padavina.
U Beogradu vreme sutra pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom, a uveče sa jugozapadnim.
Jutarnja temperatura kretaće se 17 do 19, a najviša dnevna biće oko 31 stepen.
U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo, ali nestabilno.
Ponegde će biti oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.
Dnevna temperatura tokom kretaće se od 30 do 36 stepeni.
U Beogradu naredne sedmice pretežno sunčano i toplo.
U pojedinim delovima grada očekuje se razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
Dnevna temperatura kretaće se od 31 do 36 stepeni.
Biometeorološka prognoza za utorak, 14. jul 2026:
Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hronično obolelih osoba.
Osobama sa hipertenzijom i srčanim bolestima savetuje se oprez.
Meteoropate mogu osetiti glavobolju, pospanost i pad koncentracije.
Preporučuje se dodatan oprez u saobraćaju.
(Beta, 13.07.2026)