Vremenska prognoza za utorak 14. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra vreme biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren severni i severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu zemlje jugozapadni.

Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepeni.

Кrajem dana i uveče na severu zemlje prolazno umereno naoblačenje bez padavina.

U Beogradu vreme sutra pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom, a uveče sa jugozapadnim.

Jutarnja temperatura kretaće se 17 do 19, a najviša dnevna biće oko 31 stepen.

U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo, ali nestabilno.

Ponegde će biti oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Dnevna temperatura tokom kretaće se od 30 do 36 stepeni.

U Beogradu naredne sedmice pretežno sunčano i toplo.

U pojedinim delovima grada očekuje se razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Dnevna temperatura kretaće se od 31 do 36 stepeni.

Biometeorološka prognoza za utorak, 14. jul 2026:

Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hronično obolelih osoba.

Osobama sa hipertenzijom i srčanim bolestima savetuje se oprez.

Meteoropate mogu osetiti glavobolju, pospanost i pad koncentracije.

Preporučuje se dodatan oprez u saobraćaju.

(Beta, 13.07.2026)