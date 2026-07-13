Vremenska prognoza 14. jul 2026.

RTS pre 4 sati
Vremenska prognoza 14. jul 2026.

Narednih dana toplije. Ipak, od sredine nedelje biće i kratkotrajnih pljuskova. Sutra pretežno sunčano. Jedino se na severu Srbije predveče očekuje prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo. Ujutru temperatura od 13 do 19, tokom dana nekoliko stepeni toplije nego danas, od 30 stepeni do 33 stepena. U Beogradu sunčano, uz 31 stepen u najtoplijem delu dana.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.07.2026. Utorak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu u skretanju na jugozapadni pravac. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Krajem dana i uveče na severu prolazno umereno naoblačenje ali će se zadržati suvo vreme. Upozorenja: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 90%. 15.07.2026. Sreda: Ujutro
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