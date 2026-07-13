Država protiv poskupljenja: Od danas niže akcize na gorivo

Bujanovačke pre 4 sati
Država protiv poskupljenja: Od danas niže akcize na gorivo
Bujanovac, 13, jul 2026. Nova odluka Vlade Srbije o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, stupila je na snagu danas. Nove akcize na sve tri kategorije derivata nafte niže su za približno 5,26 odsto u odnosu na iznose koji su važili u prethodnom periodu. Akciza na olovni benzin sada iznosi 68,90 dinara po litru što je umanjenje u odnosu na prethodnih 72,72 dinara. Kod bezolovnog benzina akciza je smanjena sa
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