Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas
Bresnica, ul. Bokokotorska ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka ulične linije. Bubanj, ul. Jug Bogdanova ( od 12:00 do 15:00 časova ), popravka hidranta. Petrovac, ugao D.Đorđevića i Jahorinske ( od 15:00 do 19:00 časova ), popravka hidranta. Stanovo, ul. Milijane Prokić ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka kućnog priključka. Petrovac, ugao Slobodana Jovanovića i Kikindske ( od 11:00 do 14:00 časova ), popravka kućnog priključka. Vinogradi, ul. Isidore Sekulić
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