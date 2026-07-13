Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas

Bresnica, ul. Bokokotorska ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka ulične linije. Bubanj, ul. Jug Bogdanova ( od 12:00 do 15:00 časova ), popravka hidranta. Petrovac, ugao D.Đorđevića i Jahorinske ( od 15:00 do 19:00 časova ), popravka hidranta. Stanovo, ul. Milijane Prokić ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka kućnog priključka. Petrovac, ugao Slobodana Jovanovića i Kikindske ( od 11:00 do 14:00 časova ), popravka kućnog priključka. Vinogradi, ul. Isidore Sekulić